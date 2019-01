Trafikkulykke på Farstad – front mot front

Nyheter

Politiet melder rett før klokka 18 tirsdag kveld om at to biler har kollidert front mot front på fylkesveg 663 på Farstad.

Det skal ikke være meldt om store personskader, skriver politiets operasjonsleder på Twitter, men vegen er stengt ved ulykkesstedet.

Nødetatene er på veg til stedet.

Vegtrafikksentralen melder at vegen er stengt sør for Farstad.

Politiet har ankommet stedet.

110-sentralen opplyser i 1815-tida at FV663 blir veien stengt en stund fremover, og at det blir omkjøring via Nyjordsvegen inntil ny beskjed.

Saka blir oppdatert.