Nå har denne Molde-mannen fått viktig helsejobb Kristiansund

Nyheter

Geir Dagfinn Sylte er ansatt som administerende direktør for Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund. Det melder Kristiansund kommune i ei pressemelding. Sylte har tidligere jobbet som enhetsleder og fagsjef ved plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune. De ti siste årene har han arbeidet som avdelingsleder og daglig leder i Triangel Solutions AS.

Sylte tiltrer stillingen 1. mars.

– Dette er en utrolig spennende stilling. Ved å etablere Helseinnovasjonssenteret har man tatt en proaktiv rolle i å forme framtidens helsetjenester. Det er allerede etablert et sterkt kompetansemiljø, som sammen med gode samarbeidspartnere, driver forskning som forankres i praksis. Det er et utrolig viktig arbeid for å møte behovene i framtiden, sier Sylte.

Helseinnovasjonssenteret er et kompetansesenter for helseinnovasjon, velferdsteknologi, forskning og samhandling, og ble etablert i mars 2017.