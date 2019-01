Moren til Vigdis Hjorth saksøker Den Nationale Scene

Nyheter

Ifølge Bergensavisen antydes det i et brev fra Advokatfirmaet Elden et krav på 250.000 kroner til Vigdis Hjorths mor, Inger Hjorth, og et tilsvarende beløp til forfatterens avdøde far.

Teateret avviser kravet.

– Vår forestilling var en dramatisering av romanen «Arv og miljø». Dette er en kunstnerisk behandling av temaer som er av allmenngyldig karakter. Det er ingen tekst i teaterstykket som ikke er hentet fra romanen, og det er ingenting ved verket som utgir seg for å være noe annet enn fiksjon. Den selvbiografiske tolkningen er nettopp en tolkning, og den står ikke teateret inne for, sier teatersjef Agnete Haaland i en uttalelse.