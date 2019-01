Nyheter

Geologer på befaring i Nordland

Skredfaren i Lofoten betegnes som betydelig, og geolog Odd Arne Mikkelsen skal tirsdag morgen befare fjellpartiene. Statens vegvesen kommer også med helikopter, som Forsvaret stiller med, for å skyte ned snøpartier.

To geologer vil vurdere når de flere hundre som er evakuert, kan flytte hjem igjen.

Brexit-avstemning i Parlamentet

Det blir debatt og avstemning i Underhuset over alternative planer for veien videre for brexit. John Bercow, omtalt som den velkledde og brautende lederen av Underhuset, kan få en avgjørende rolle.

En avstemning ventes rundt klokka 20.

Bocuse d'Or i Lyon

Første dag av kokkenes verdensmesterskap Bocuse d'Or avvikles i Frankrike. Norges kandidat er Christian André Pettersen.

Pettersen kommer fra Bodø og jobber som kjøkkensjef på Mondo i Sandnes. Han en av favorittene til å vinne Bocuse d'Or, verdens vanskeligste og mest prestisjefylte kokkekonkurranse.

Rettssak mot overgrepstiltalt fotballdommer

Rettssaken mot den overgrepstiltalte fotballdommeren i 20-årene starter i Nedre Romerike tingrett.

Mannen er tiltalt for rundt 300 nettovergrep i det som kalles norgeshistoriens største overgrepssak. Det er satt av ni måneder til rettssaken.