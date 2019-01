44 personer i Møre og Romsdal anmeldt for trygdesvindel i 2018

Nyheter

De 44 personene fra Møre og Romsdal som ble anmeldt i fjor har svindlet NAV for til sammen 7,7 millioner kroner. Alle de anmeldte har svindlet til seg dagpenger eller arbeidsavklaringspenger.Begge stønadene skal være inntetssikring og til hjelp for å komme tilbake til arbeid. Av de anmeldte i Møre og Romsdal er syv personer anmeldt for ulovlig eksport av stønad, og så mange som 36 personer har jobbet uten å melde det til NAV. Disse har oppgitt langt færre, eller ingen arbeidstimer på meldekortet, skriver NAV i ei pressemelding tirsdag.

– NAV jobber for å hjelpe folk ut i arbeid. Det er alvorlig når de bevisst skjuler at de jobber og samtidig mottar stønad fra NAV. Det er svindel av fellesskapets midler og er med på å undergrave tilliten til velferdssystemet vårt, sier avdelingsdirektør i NAV kontroll nord, Jannike Syse.

Straffes strengt

Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90.000 kroner normalt skal straffes med fengsel. NAV krever også alltid tilbake pengene. En person fra Møre og Romsdal ble i 2018 dømt til åtte måneders fengsel for svindel av arbeidsavklaringspenger for 980.000 kroner. Vedkommende hadde unnlatt å føre timer på meldekortene.

Bedre metoder

De fleste av sakene som er anmeldt er avdekket gjennom samkjøring av offentlige registre. Opplysninger som er gitt til NAV kontrolleres blant annet med inntektsopplysninger fra Skatteetaten. A-ordningen gjør også at vi har mulighet til å avdekke sakene tidligere.

– Kontrollene våre blir stadig mer målrettet, og de som velger å gi feil opplysninger til NAV løper en stor risiko for å bli oppdaget, sier Syse.

Økning i antall anmeldte

Sammenlignet med tall fra 2017 har antall anmeldte for trygdesvindel økt i 10 av landets 19 kommuner. I 2017 ble 34 anmeldt for trygdesvindel, mens i 2018 har tallet økt med ti personer. Østfold har den største økningen, fra 69 i 2017 til 94 i 2018. Totalt ble NAV svindlet for 187 millioner i 2018. Det eksakte tallet er 186.925.239 kroner.