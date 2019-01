Ut mot hets og hardere debattklima

Nyheter

NESSET: I et innlegg på Facebook tar Steinsvoll, lokalpolitiker i Nesset og leder i pensjonistforbundet Møre og Romsdal, til orde for å dempe temperaturen i debatten rundt deponiet på Raudsand. Han viser til at Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS er sjukmeldt fordi han har følt usaklighetene så sterkt at han har fått nok.

– Må dempe seg

– Jeg synes jeg må si fra når jeg nå opplever at debatten går over alle støvleskaft, med karakteristikker og usakligheter. Det holder på å bli for mye på begge sider, så jeg ønsker å bidra til at folk demper seg, sier Steinsvoll til Romsdals Budstikke.

Storviks sjukmelding

Steinsvoll forklarer at han har sett tendensen øke på over tid, men at det utløsende nå ble nyheten om at Storvik er sjukmeldt på grunn av hets. I innlegget poengterer han at det er trist å lese om det Storvik har opplevd.

– Synes du synd på Storvik?

– Jeg synes synd i alle som er i en slik situasjon. Slik skal vi ikke ha det!

– Innebærer utspillet støtte til Storviks ønska deponi for farlig avfall på Raudsand?

– Dette handler ikke om saka, men om debattnivået. Jeg har ikke tatt stilling i saka, men tar stilling til den måten debatten går på. Jeg har over tid sett debatten hardne veldig til, gjennom sosiale media har folk anledning til å komme med sine meninger helt ufiltrert.

«Stormobbing»

I innlegget oppfordrer han også de som står bak sjikane mot Storvik om å gå i seg sjøl, «stå fram og legge seg flate».

– Er det noen som angrer seg etter innlegget ditt?

– Tja, det er vel både – og. Men i hvert fall har noen forklart at uttalelser har kommet i forbindelse med at «det har gått en kule varmt» ... Jeg tenker uansett det er viktig å ta opp dette, det snakkes mye om mobbing i samfunnet, og her har vi eksempler på stormobbing, sier Steinsvoll.

Begge veger

– Hetsen går vel også begge veger?

– Ja, her har det kommet mye fra begge sider, det er hets begge veger. Jeg vil også oppfordre de på den andre siden og som har latt seg rive med i usakligheten, om å gjøre det samme overfor dem som er blitt rammet, sier Steinsvoll.

Gamle synder

Han understreker også at når det gjelder etterlatenskaper etter det som har vært på Raudsand tidligere, så er det staten som har gitt løyve, og som har ansvar for det som ligger der.

– Her må en holde ting fra hverandre. Vi ser at mye rart blir blandet sammen, det kan også bli stygt, sier Steinsvoll.

– Viktig med debatt

Han poengterer likevel at debatt om viktige saker er bra, også for demokratiet.

– Vi må ha debatt, men den må være saklig. Folk må holde seg i skinnet, rett og slett bruke folkeskikk! sier Steinsvoll.