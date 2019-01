Politiloggen natt til søndag: Fulle folk ble kjørt hjem fra byen

Nyheter

En times tid rundt midnatt holdt politiet trafikkontroll på E39 ved Lubbenes, øst for Molde sentrum. Totalt ble 90 førere stoppet og kontrollert – det førte til ingen reaksjoner.

Klokka 00.53 ble det meldt om at en gjest ved et utested slo til ei vakt ved et utested i Molde sentrum. Politiet kom til stedet og kjørte ham hjem. Forholdet vil bli anmeldt, opplyser politiets operasjonsleder.

Klokka 01.26 måtte politiet igjen sende en patrulje til et utested i Molde. Årsaken var en mann i 20-årene som var uønsket, men som ikke forlot stedet. Vedkommende var uønsket fordi han var for full. Politiet fikk fraktet ham hjem.

Bare 20 minutter seinere måtte politiet sørge for ny hjemtransport. En ny mann i 20-årene måtte tas hånd om. Vedkommende vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse, opplyser operasjonsleder på Twitter.

På morgenkvisten, nærmere bestemt klokka 05.39, forsøkte en mann i 50-årene å unndra seg politiets kontroll etter kjøring av bil i påvirket tilstand i Fræna. Vedkommende blir anmeldt for forholdet.