Stor medlemsvekst på venstresiden

Nyheter

I løpet av den siste uken har Arbeiderpartiet fått 500 nye medlemmer.

– Vi merker at den nye regjeringas usosiale politikk har engasjert mange. Jeg er glad for at mange gjør noe med engasjement og melder seg inn i Arbeiderpartiet. Når det er høyreregjering nasjonalt, blir det desto viktigere med flest mulig Ap-ordførere lokalt etter valget til høsten, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.

Også Miljøpartiet De Grønne og Rødt har fått en rekke nye medlemmer etter at regjeringsforhandlingene kom i mål.

SV har opplevd tidenes medlemsvekst siden torsdag forrige uke, og har passert over 1.300 nye medlemmer.

– Responsen har vært overveldende. Mange ble så provosert over den nye regjeringen at de satt oppe om natta torsdag for å melde seg inn i SV, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB forrige uke.

En fersk meningsmåling viser at dersom det hadde vært valg nå, ville de rødgrønne fått et solid flertall med 91 stortingsplasser for Ap, Sp og SV, mens Høyre, Frp, Venstre og KrF samlet ville fått 66 mandater mot dagens 88.