Nyheter

Trump gjenåpner offentlig sektor, uten løfte om penger til Mexico-mur

President Donald Trump måtte gi seg og godtok å gjenåpne offentlig sektor i USA i tre uker, enda han ikke fikk pengene han krevde for å bygge en mur mot Mexico.

Trump kunngjorde gjenåpningen på plenen utenfor Det hvite hus fredag, og kort etter vedtok først Senatet og deretter Representantenes hus enstemmig et midlertidig budsjett som avslutter nedstengningen. Ikke lenge etter signerte Trump selv avtalen.

Gutt som falt i brønn i Spania, er funnet død

Den to år gamle gutten som falt ned i en 100 meter dyp og trang brønn for to uker siden i Spania, er funnet død, melder spanske medier.

Ifølge avisa El País og andre spanske medier nådde redningsarbeiderne fram til liket av gutten natt til lørdag, 70 meter nede i brønnen.

Mye trafikkproblemer i snøværet på Sørlandet

Snøværet førte til store problemer i trafikken på Sørlandet fredag kveld. I Kristiansand skled en bil inn i en lyktestolpe som veltet utover veien.

På E39 var det i løpet av fredagskvelden store problemer med vogntog som sto fast flere steder, men nærmere midnatt kunne Vegtrafikksentralen melde at det verste var over, ifølge Fædrelandsvennen.

Hundrevis savnet etter at demning brast i Brasil

Sju personer er funnet omkommet, og rundt 200 mennesker er savnet etter at en demning brast ved byen Brumadinho i delstaten Minas Gerais i Brasil.

Deler av Brumadinho er evakuert, og brannmannskaper har reddet folk fra gjørmemassene med helikopter og kjøretøyer som kan ta seg fram i søla.

Pompeo utnevner omstridt republikaner til å håndtere Venezuela

USAs utenriksminister Mike Pompeo har utnevnt den omstridte republikaneren Elliot Abrams, som var involvert i Iran-contra-affæren, til å følge opp Venezuela.

Utnevnelsen av Abrams kommer etter at president Donald Trump anerkjente lederen av den venezuelanske nasjonalforsamlingen som landets legitime president, og samtidig krevde at sittende president Nicolás Maduro går av.