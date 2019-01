Rustar til skulekamp i Tresfjord- vil søke om privatskule

Skulen er veldig viktig for bygda.

Nyheter

Søndag kveld klokka 20 er det innkalla til folkemøte om saka på Tresfjord skule. Det er interimsstyret for Tresfjord Friskule som står bak arrangementet. Dei arbeider samstundes med å lage søknad om godkjenning, søknaden vil bli levert innan fristen 1. februar, opplyser Jon Petter Syltebø, medlem av interimsstyret.

I dag er det 22 elevar på Tresfjord frå 1. til 6. klasse på Tresfjord skule. Elevane i 7. klasse frå Tresfjord går på Vestnes, etter at dei søkte om overføring dit.

– Viktig for heile bygda

– Vi vil svært gjerne bevare skulen i Tresfjord, den er veldig viktig for bygda. Barnetalet akkurat no er lågt, men det er på veg opp, seier Jon Petter Syltebø til Romsdals Budstikke.

Nye Tresfjord skule stod ferdig i 2003, den er bygd med plass til 150 elevar. Dette er den mest moderne skulen i Vestnes kommune. Men med årskull ned mot 50 i heile Vestnes kommune, vil administrasjonen legge ned skulane både i Fiksdal og Tresfjord og samle elevane i Tomrefjord og på Vestnes. Fleirtalet i den kommunale skulenemnda tilrår også dette med eit knapt fleirtal, fire mot tre.

Oppstart 1. august 2020

– Etter folkemøtet søndag vil søknaden om friskule bli ferdigskriven. Vi klarer ikkje å starte friskule frå 1. august 2019. Målet er å starte friskulen den 1. august 2020. Då er det viktig at skulen slik den er i dag får drive vidare fram til vi er klare til å ta over, seier Jon Petter Syltebø.

I søknaden frå Tresfjord blir det lagt opp til læreplan frå EnSpire, som legg vekt på handlingsorientert undervisning.

Erfaringar

Vestnes kommune har erfaring med skulenedleggingar frå før. På Daugstad, Rekdal og Øverås gjekk det nokså roleg for seg, men på Vike vart det bråk.

Her nekta foreldra å gi seg, resultatet vart Vike friskule, som blir driven med montessori-pedagogikk. Det har vore ein suksess, søkinga dit er så stor at skulen no har planar om utviding.

I mars står slaget om framtidig skulestruktur i kommunen i Vestnes kommunestyre.