Får mellomlagre 30.000 tonn lettare forureina massar på Raudsand

Nyheter

NESSET: Massane det er snakk om, er «bunnrenskmasser» frå tunneldrift frå eit vegprosjekt i samband med utbygging av ny E39 i Hordaland.

Veidekke oppgir i sin søknad til Miljødirektoratet at ein ser massane som godt eigna til å arrondere avslutning av Møllestøvdeponiet på Raudsand, og at det derfor er hensiktsmessig å mellomlagre massane i påvente av politisk vedtak og løyve etter forureiningslova for tiltaket.

Søknaden omfatta 30.000 tonn lettare forureina masse, som er planlagt frakta med båt til Raudsand. Det vil truleg vere snakk om lag 10 båtlaster. Massane er tenkt lagra utandørs på eit om lag tre mål stort, asfaltert område på Bergmesteren.

Miljødirektoratet har sendt søknaden ut på avgrensa høyring, til Nesset kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen.

Nesset kommune hadde ingen merknader. Saka har ikkje vore til politisk behandling.

– Vi ser på dette som ei mindre sak, den er tatt administrativt. Det er snakk om ei midlertidig lagring, i påvente av at massane kan bli brukt til å fylle over deponiet med Big Bags, seier plansjef Hogne Frydenlund i Nesset kommune.