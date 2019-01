Nyheter

Alkoholfri-trend størst i Oslo, minst i Telemark

Salget av alkoholfri drikke har skutt i været hos Vinmonopolet, men ikke alle fylker har kastet seg på bølgen i like stor grad. Folk i Oslo handler i snitt nesten dobbelt så mye alkoholfri drikke som folk i fylkene som handler minst, nemlig Telemark og Aust-Agder.

Mange starter 2019 med noen «hvite» og alkoholfrie uker.

FN-rapportør skal granske Khashoggi-drapet

FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard, skal granske drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi.

– Arbeidet begynner når jeg besøker Tyrkia fra 28. januar til 3. februar, opplyser Callamard til Reuters.

Guaidó: Vil vurdere å gi Maduro amnesti

Opposisjonsleder Juan Guaidó sier han vil vurdere å innvilge president Nicolás Maduro amnesti om han bidrar til at Venezuela igjen blir et demokrati.

Guaidó kom med sine første offentlige kommentarer torsdag siden han tirsdag utropte seg selv til fungerende president av Venezuela, og det har vært massedemonstrasjoner i landet.

CNN: Det hvite hus legger opp til unntakstilstand

Det hvite hus utarbeider et utkast der Donald Trump erklærer nasjonal unntakstilstand langs grensa mot Mexico, med 7 milliarder dollar til en mur, melder CNN.

Presidenten har tidligere flørtet med tanken om å omgå den fastlåste konflikten med Kongressen ved å erklære unntakstilstand og finansiere den omdiskuterte grensemuren slik.

Søkemotor tilgjengelig i Kina igjen

Søkemotoren Bing er igjen tilgjengelig for internettbrukere i Kina etter to dagers nedstengning, opplyser eieren Microsoft.

I en kort melding fra Microsoft Corp. fredag opplyses det at tilgangen til tjenesten Bing er gjenopprettet for brukere i Kina, men det gis ingen årsak til det to dager lange avbruddet.