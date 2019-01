Styringsrenta beholdes uendret

Nyheter

Utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten, slår Norges Bank fast i en pressemelding torsdag om hovedstyrets rentebeslutning.

– Veksten internasjonalt er litt svakere enn anslått, og det er fortsatt betydelig usikkerhet om utviklingen fremover. Her hjemme ser den økonomiske veksten og arbeidsmarkedet ut til å utvikle seg om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet, heter det.

Sentralbanksjef Øystein Olsen slår fast at ny informasjon samlet sett betyr at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden forrige pengepolitiske rapport, som kom i desember.

Renten ble satt opp fra rekordlave 0,5 til 0,75 prosent i september i fjor. Årsaken til at renten er på vei oppover, er god vekst i norsk økonomi.

Professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo fremholdt på forhånd at uendret rente nå i januar fremsto som en sikker prognose.

– Derimot er det varslet en renteøkning i mars, og vi må regne med at den kommer som varslet, fremholdt han overfor NTB.

Norges Bank varslet i desember en ny renteøkning i mars. I tillegg ligger det trolig an til nok et rentehopp mot slutten av året.