Se direkte fra møtet i helseforetaket

Styreleder Ingve Theodorsen startet møtet med en skarp kritikk av NRKs TV-innslag der man skapte inntrykk av at innsparingene var knyttet opp mot bygging av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal.

– Dette er skivebom. Det nye sjukehuset er en del av løsningen for hvordan vi skal drive mer effektivt i framtida, påpekte styrelederen.

Før styret begynte behandlingen av saka, leste han opp lista over alle uttalelsene som hadde kommet inn om innsparingstiltakene.

Skal kutte 131 millioner kroner

Styret i helseforetaket skal gjennom kuttlista der 131 millioner kroner skal spares inn.

I sakspapira til styremøtet i Helse MR, går det fram at ledelsen håper å unngå oppsigelser, til tross for en rekke tiltak for å kutte i utgiftene.

Som kjent vedtok HMR-styret opprinnelig at foretaket skulle kutte 200 årsverk, et vedtak som tirsdag i forrige uke ble omgjort til 131 millioner kroner. Med en naturlig avgang på ca. 100 pensjonister og 100 - 150 andre som slutter hvert år, så ligger tallene ganske nært hverandre.

Men - det er ikke gitt at de som normalt slutter, slutter i seksjoner og på avdelinger der kuttene er planlagt.

«HMR skal i størst mogeleg grad unngå oppseiing av faste stillingar, men kan ikkje sjå bort frå dette i høve til endra driftsmønster, reduksjon eller nedlegging av tilbod,» står det i sakspapira.

Det ekstraordinære styremøtet i Helse Møre og Romsdal starter i Ålesund klokka 09.

