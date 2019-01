Berusete menn barket sammen i slåsskamp

Nyheter

Møre og Romsdal politidistrikt meldte klokka 19.50 torsdag kveld at de hadde rykket ut til Skålasenteret i Molde der det var melding om et slagsmål. To personer var involvert. Politiet skrev at de var framme på stedet og jobbet med å skaffe oversikt over det som ble beskrevet som et «forbigående slagsmål».

– Vi har kontroll på situasjonen, men jobber med å få inn ytterligere opplysninger fra stedet, fikk Rbnett opplyst ved politiets operasjonssentral.

Seinere skrev politiet: – Det var en slåsskamp mellom to menn som hadde relasjon til hverandre. Begge beruset. Ene parten kjørt legevakta for en sjekk. Ingen store skader på noen av partene. Politiet oppretter sak.