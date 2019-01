Vanlige arbeidsfolk mindre synlige i norske medier

Nyheter

En ny studie viser at vanlige norske arbeidsfolk i byggebransjen og helse- og omsorgssektoren er mindre synlige i dagens mediebilde enn for 20 år siden.

Medieforskerne Elisabeth Eide og Tine Ustad Figenschou har gått gjennom et kvartals utgaver av Dagens Næringsliv, Aftenposten, VG, Dagsavisen og Klassekampen i tidsrommene 1996-1997, 2006-2007 og 2016-2017.

I utvalget fra 1990-tallet hadde norske dagsaviser 249 artikler om de to sektorene, mens det i 2016-2017 hadde falt til 132, skriver Klassekampen. Nedgangen var størst i Aftenposten og VG.

– Det er lett å tenke at mange avisredaksjoner har et typisk «middelklasseblikk» på verden, og da er det naturlig at det påvirker hva journalistene ser på som viktig, mener Figenschou.

Hun får støtte fra sin kollega.

– Nyhetsdekningen er med på å sette politisk dagsorden. Derfor er det betenkelig at det skrives mindre om arbeidsvilkårene til dem som befinner seg på «gulvet».

Forskerne trekker også fram at de to sektorene er sterkt kjønnsdelte, i tillegg til en høy andel ansatte med minoritetsbakgrunn.

Dersom klasseperspektivet forsvinner fra mediedekningen, får det konsekvenser, mener Eide.

– Da har arbeidslivsspørsmålene lett for å komme i bakgrunnen, til fordel for mer konfliktorienterte perspektiver som på innvandringsspørsmål, identitet og kultur, sier hun til avisa.