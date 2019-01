Nyheter

Norges siste rettssak med jury

Onsdag holder dommeren sin rettsbelæring før juryen på ti personer går sammen for å avgjøre om den tidligere politimannen Eirik Jensen er skyldig i medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj.

Kjennelsen er ventet i løpet av dagen. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett har pågått siden 28. august 2018.

Erdogan og Putin diskuterer Syria

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan møter Russlands president Vladimir Putin. Situasjonen i Syria er tema for møtene.

De to landene spiller sentrale roller i det krigsherjede landet, men lederne representerer hver sin side i konflikten.

Verdens økonomiske forum i Davos

Verdens økonomiske forum fortsetter i Davos i Sveits. Japans statsminister Shinzo Abe og Tysklands statsminister Angela Merkel er blant talerne onsdag.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg deltar også på møtet onsdag og torsdag.

Mange spørsmål om brexit

I dag er det spørretime i Underhuset i Storbritannia med statsminister Theresa May.

I Norge inviterer utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen næringslivet til møte for å diskutere status for brexit, samt konsekvensene for norsk næringsliv.