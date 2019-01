Kristiansund Ap vil trekke støtten til fellessjukehuset

Nyheter

Det skriver Kristiansund Arbeiderparti i en interpellasjon til bystyret i Kristiansund, etter sitt medlemsmøte mandag.

De skriver også at:

«Tillit til at et fellessykehus vil romme et minst like godt, eller bedre helsetilbud enn dagens lokalsykehus i Molde og Kristiansund er borte grunnet den økonomiske situasjonen Helse Møre og Romsdal befinner seg i.»

Interpellasjonene avsluttes med dette forslaget til vedtak:

Vi mener det ikke er grunnlag for å bygge et felles sykehus for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal.

Vi mener at sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling, barneavdeling, akuttberedskap og poliklinikker.

Vi mener at Helseforetaksmodellen som styring av spesialisthelsetjenestene avvikles og erstattes med en åpen og demokratisk styringsmodell

Vil stoppe DMS-planene

Kristiansund Ap ønsker også at planene for det distriktsmedisinske senteret (DMS) i Kristiansund stoppes straks.

Berit Tønnesen, leder i Kristiansund Arbeiderparti, står som forslagsstiller i saka. På Facebook-siden til Kristiansund Arbeiderparti, skriver hun blant annet dette i innledningen til interpellasjonen:

«Arbeiderpartiet ber der bystyret om å foreta et vedtak som gjør at Kristiansund ikke lengre står bak Fellessykehuset på Hjelset.»



Her er interpellasjonen i sin helhet:

«INTERPELLASJON TIL BYSTYRET 29. JANUAR 2019



Kristiansund Arbeiderparti er dypt bekymret for pasientsikkerheten i Møre og Romsdal som følge av underfinansiering og nedskjæringer. Økonomiske utfordringer i helseforetaket søkes løst gjennom å legge ned viktige helsetilbud som helseforebyggende tiltak, rehabilitering og psykiatritjenester, og sammenslåing av funksjoner som fødeavdelingene i Molde og Kristiansund planlegges iverksatt lenge før det vedtatte fellessykehuset i det hele tatt har en oppstartdato.

Vi har ikke lenger tillitt til at våre innbyggere får de helsetjenester som er målsatt i Strategi 2030 der det står at tjenestene skal:

Være virkningsfulle og føre til helsegevinst

Være trygge og sikre, unngå utilsiktede hendelser

Involvere brukerne og gi dem innflytelse

Være samordnet og preget av kontinuitet

Utnytte ressursene på en god måte

Være tilgjengelig og rettferdig fordelt

Kristiansund Arbeiderparti ser også at gjentatte forsøk på å kunne påvirke beslutningene i helseforetaket er fånyttes - enten dette gjelder store folkeprotester, bekymringsmeldinger fra ansatte i sykehusene og andre instanser underlagt foretakene, lokalpolitiske signaler, eller regionale samarbeid som f.eks Orkide. Styringsmodellen for våre helsetjenester- Foretaksmodellen, oppleves ikke egnet da økonomiske hensyn blir det overordnede fremfor et godt og forsvarlig helsetilbud.

Bystyret i Kristiansund og Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre – Orkide – la i sin tid til grunn at forutsetningene for å gå for et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal var minst like godt pasienttilbud som sykehuset i Kristiansund og i Molde til sammen, og at ingen funksjoner skulle flyttes før sykehuset var ferdig. Plassering av fellessykehuset var også et vesentlig moment.

Kristiansund Arbeiderparti mener at de vesentligste forutsetninger nå er brutt i planprosessen. Tillitt til at et fellessykehus vil romme et minst like godt, eller bedre helsetilbud enn dagens lokalsykehus i Molde og Kristiansund er borte grunnet den økonomiske situasjonen Helse Møre og Romsdal befinner seg i, og at det er nettopp disse tjenestene som blir ofret for å oppnå balanse i budsjettene. Sykehusbygget kommer, men er redusert både i omfang og innhold.

Siste gang 29. august 2017 i bystyrets behandling av 2. gangs anke i sykehusrettsaken, ble våre krav og forutsetninger for den videre prosessen gjentatt i vårt vedtak;

At det blir et fullverdig tilbud i det nye fellessykehuset.

Krav om etablering av en fullverdig barneavdeling ved fellessykehuset.

Fullt fokus på at det ikke skal skje nedbygging av sykehuset i Kristiansund før det nye fellessykehuset står klart.

Tilbudet på Hjelset og i Kristiansund må være tilsvarende det som har vært eller bedre.



Ordfører; vi kan ikke se at forutsetningene for våre vedtak om fellessykehus er ivaretatt, og vi kan ikke se hvilken motivasjon vi har for å være lojale til dette vedtaket. Vi ønsker derfor at bystyret slutter seg til følgende vedtak:

Vi mener det ikke er grunnlag for å bygge et felles sykehus for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal.

Vi mener at sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling, barneavdeling, akuttberedskap og poliklinikker.

Vi mener at Helseforetaksmodellen som styring av spesialisthelsetjenestene avvikles og erstattes med en åpen og demokratisk styringsmodell