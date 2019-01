Nyheter

Ekstraordinært statsråd

Det blir ekstraordinært statsråd på Slottet klokken 11 i forbindelse med utvidelsen av Solberg-regjeringen.

I forkant av statsrådet har leder Michael Momyr i Trøndelag Høyre kalt inn til et ekstraordinært møte i arbeidsutvalget klokken 8. Årsaken er at den utvidede regjeringen ser ut til å mangle trøndere etter at Linda Hofstad Helleland (H) er en av to av dagens statsråder som trolig forsvinner ut.

Davos-konferanse

Verdens økonomiske forum starter i Davos i Sveits. Kronprins Haakon er til stede. Blant talerne på åpningsdagen er Brasils nye president Jair Bolsonaro.

Konferansen foregår imidlertid uten ledende topper som Theresa May og Donald Trump, som begge har trøbbel på hjemmebane. May forsøker å lande en brexitavtale, mens Trump er midt i USAs lengste nedstengning noensinne.

Arctic Frontiers i Tromsø

Den republikanske senatoren Lisa Murkowski (Alaska) og den demokratiske senatoren Sheldon Whitehouse (Rhode Island) er blant deltakerne i den internasjonale nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Miljøminister Ola Elvestuen deltar også.

Oscar-kunngjøring

Årets Oscar-nominasjoner kunngjøres i Los Angeles. Den prestisjetunge filmprisutdelingen foregår 24. februar.

I år har Oscar-akademiet kommet i søkelyset etter å ha fratatt komikerstjernen Kevin Hart rollen som vert. Gamle Twitter-meldinger på Harts konto skapte nemlig kraftige negative reaksjoner.

Abe i Moskva

Japans statsminister Shinzo Abe møter Russlands president Vladimir Putin. Striden om øygruppa Kurilene blir et av temaene.

Russland har navngitt de ubebodde øyene etter generaler fra daværende Sovjetunionen, noe Japan har protestert mot. Japan kaller øygruppen De nordlige territoriene.