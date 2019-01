Ønsker «sentrumsregnskap» for Molde

Nyheter

MOLDE: I fjor vår ba medlemmer i Molde Sentrum AS styret om en utredning av bompengekonsekvenser, men fikk nei. Før jul har imidlertid styret snudd.

Styreleder Britt Janne Tennøy forteller til Romsdals Budstikke at de i slutten av november hadde et møte med initiativtakerne Johan Sættem og Terje Heggem.

– Styret ser positivt på en få utarbeidet en trafikkanalyse for Molde, og synes det er fint at noen av våre aksjonærer tar initiativ til et spleiselag for å finansiere et slik prosjekt, sier hun.

Jobben ikke utlyst

Nå opprettes en arbeidsgruppe som skal konkretisere hva foreningen ønsker å få analysert, kostnader, finansieringsplan, samarbeidspartnere osv.

Hva undersøkelsen skal inneholde, hvem som til slutt blir med på spleiselaget og hvem som skal gjøre jobben, vet styret ikke eksakt i dag.

– Vi har ambisjoner om å få enda flere fakta om sentrum på bordet, og trafikkanalysen kan bli en del av dette. Vi har blitt inspirert av Trondheim og «Midtbyregnskapet» og vi ønsker å inspirere Molde kommune til å søke Møre og Romsdal fylkeskommune om midler.

Vil søke støtte

Byutviklingsprosjektet «Byen som regional motor» har allerede bidratt med byutviklingsmidler til Sjøfronten 1 og 3, samt Torget. Prosjektet støtter også aktivitetsområdet utenfor ny Idrettens hus. Nå kan de regne med en søknad om Moldes «sentrumsregnskap» også.

– For å få til dette, må vi først informere politikere og næringslivet. Det arbeidet begynner vi med nå. Deler av kommuneadministrasjonen og fylket er allerede informert fra vår side om at vi ønsker et slikt prosjekt, og vi håper og tror at både administrasjonen i kommunen og politikerne vil se verdien av et slikt «regnskap», forteller styrelederen.

– Hva skjer framover med trafikkanalysen for sentrum som det først var uenighet om?

– Trafikkanalysen kan bli en del av sentrumsregnskapet, men dette prosjektet kan egentlig starte når som helst. Når det gjelder «sentrumsregnskapet» er dette på agendaen nå. Søknadsfrist til fylket er tidlig i mars, så mye må være på plass til den tid, opplyser Tennøy.

Trenger sømløs P-løsning

Senterlederen for Moldetorget viser til at et faktabasert dokument som et sentrumsregnskap er viktig for å kunne ta de riktige beslutningene for å nå målet om et attraktivt, urbant og ikke minst et levende bysentrum.

– Hva tenker du er styrken til sentrum og hovedutfordringen man bør finne en løsning på?

– Styrken til sentrum er uten tvil at det er der folk møtes. Der folk ønsker å møtes. Vi har spennende og interessante butikker. Spisestedene i sentrum blomstrer, vi begynner virkelig å likne en by med mange gode alternativ. Så klart er kommunens satsing på Sjøfronten et fantastisk bra prosjekt med tanke by- og sentrumsutvikling. Og så er vi så heldig å ha p-tunnelen! Utfordringene finnes, blant annet flere sømløse løsninger på parkering. Men jeg kan jo synse så mye jeg vil her. Det er ikke sikkert mine, styrets eller kommunes betraktninger er riktige. Og det er jo nettopp derfor vi ønsker oss et sentrumsregnskap med faktabaserte undersøkelser som også inkluderer en trafikkanalyse.

– Mange mener parkering er viktig. Er det «urettferdig» slik parkeringsforholdene er nå mellom sentrum og sentrene?

– Parkering er viktig. Parkering skal ikke ekskludere folks bruk av sentrum. En langsiktig parkeringsstrategi må på plass, og det er kommunen i gang med. Molde Sentrum sitter i prosjektgruppa og det er vi veldig fornøyd med. Det er viktig at alle blir hørt, ikke minst næringslivet, sier Tennøy.