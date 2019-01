Skeiv motvind for homofritatt Ropstad

Nyheter

– Et gufs fra fortida, sier lederen av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, om begrunnelsen for at Ropstad skal slippe å få ansvaret for likestilling og homopolitikk når han blir barne- og familieminister.

Ifølge NRK skal Ropstad på denne måten kunne rendyrke KrFs barne- og familieprofil, og samtidig slippe støy knyttet til LHBT+ og abortspørsmål.

Dermed er regjerings-Ropstad havnet i hardt vær allerede før han er utnevnt. Fra før av blåser det hardt også internt for nestlederen som fikk med seg litt over halve partiet i striden om KrFs veivalg.

Kritiske signaler

– Dette er ikke noe pent signal å sende til 15-16-åringen som sitter på gutte- eller jenterommet og lurer på om han eller hun er annerledes. Her har Solberg vist eksepsjonelt dårlig dømmekraft. Dette grenser til stakkarslig, sier Øyan til NTB.

Han får følge av Morten Edvardsen i nettverket Skeive Senterpartister.

– «Homo» er fortsatt et skjellsord i skolegården. Det sender et skremmende signal hvis den kommende barne- og familieministeren må fritas for ansvaret for antidiskriminering og likestilling av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, sier Edvardsen.

Nasjonal talsperson Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne har også reagert. På Facebook spør han hva slags familieminister vi får, dersom denne ikke stolt kan gå i Pride-parade og stå for en inkluderende homopolitikk.

– Vi er ikke støy

– En familieminister kan ikke reservere seg fra ansvaret for skeive familier, skeive barn og barn som vokser opp i skeive familier, sier lederen av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Ingvild Endestad til NTB.

Hun er dypt bekymret for signalene fra regjeringen – og spør retorisk om det vil bli en familieminister med ansvar for heterofamilier og en familieminister med ansvar for andre familier.

Også hun reagerer på begrunnelsen:

– Vi er ikke støy, og det er veldig mange i vår målgruppe som har hatt sterke reaksjoner på det. Man kan godt flytte ut ansvaret for likestilling, men man kan ikke flytte homofile ut av familiepolitikken, sier Endestad.

– Styrket profil

Lederen av Åpne Høyre, Helge Ytterøy L'Orange, sier at det viktigste for ham er at LHBT-politikken ligger fast, ikke i hvilket departement politikken ligger.

– Den nye plattformen styrker LHBT-politikken, og det er mye viktigere enn departementsstruktur, sier han til NTB.

– Er LHBT-politikk støy?

– Vi har hatt to regjeringserklæringer som har vært gode og jeg opplever at det videreføres.

– Er LHBT støy?

– Den politiske plattformen slår fast at det er et mangfold av familier. Vi styrker LHBT-kompetanse i alle utdanningsløp, vi styrker skolehelsetjenesten og har offensive tiltak mot sosial kontroll, sier Ytterøy L'Orange.

Tros-bekymring

Den nylig avgåtte KrF-lederen Knut Arild Hareide gikk i Pride-paraden i Oslo i 2016. Året etter, da Ropstad ble nestleder i KrF, sa han til NRK at det ikke vil være naturlig for ham å gå i «Gay-parade».

Ropstad mener at trossamfunn skal beholde statsstøtte selv om de nekter å vie homofile. Han vil la kristne skoler få anledning til å la være å ansette en søker, dersom denne lever i et homofilt forhold.

FRI er bekymret over utsiktene til at ansvaret for tros- og livssynssamfunn kan bli flyttet fra Grandes kulturdepartement til Ropstads familiedepartement.

– Mange LHBT-personer opplever allerede utfordringer knyttet til tros og livssynssamfunn. I tillegg til å være klinkende klar på at ekteskap og foreldrerollen skal være forbeholdt heterofile, har han også vært tydelig på at trossamfunn skal kunne diskriminere homofile. Det er dårlig nytt, mener Endestad i et innlegg på foreningens nettside.