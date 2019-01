Stor protestaksjon i Kristiansund: «Nei til helsekutt. Ja til nærhet, føde og akutt!»

Molde sjukehus og Ålesund sjukehus utpekes til å redusere antall pasientsenger

For å spare penger ser Helse Møre og Romsdal på muligheten for å ha færre døgnsenger for pasienter ved sjukehusa. Etter det Romsdals Budstikke erfarer, kan Molde sjukehus og Ålesund sjukehus hver få 20–25 færre pasientsenger.