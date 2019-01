Mowinckel langt ned på lista da Siebenhofer vant i Cortina

Nyheter

Det var store forventninger til Mowinckel, som torsdag var raskest av samtlige under den første av de to treningsomgangene i den norditalienske utforløypa. Fredag klarte hun ikke følge opp, og var ikke i nærheten av de beste. Mowinckel endte på 21.-plass i Cortina d'Ampezzo.

Det ble tidlig i løpet klart at det skulle bli en vanskelig oppgave å kjempe om seier eller pallplass. Klokka gikk altfor fort for den norske 26-åringen, og i mål var hun 1,42 sekunder bak østerrikske Ramona Siebenhofer, som vant på 1.15,44.

– Det var ikke helt det jeg hadde håpet på, men da er det greit å få en ny sjanse i morgen (utfor). Jeg prøver hardere fordi det er renn, men det ble litt vel aggressivt en periode, sa en skuffet Mowinckel til NRK.

Det var slovenske Ilka Stuhec som satte standarden fra startnummer tre. Hennes tid var det kun Siebenhofer som kunne forbedre. Siebenhofers landsvenninne Stephanie Venier tok tredjeplassen, 0,46 bak.

– Jeg er fornøyd med løpet, men det var deler av det som ikke var perfekt. Der gjorde Ramona (Siebenhofer) det bedre, sa Stuhec til NRK.

Skuffet og fornøyd

Fredag var det også duket for en etterlengtet sesongdebut for Lindsey Vonn. Amerikaneren kjørte godt i toppen av løypa, men virket noe rusten. Flere små feil underveis gjorde at tidelene gikk for fort. I mål var hun 1,19 bak Siebenhofer, noe som holdt til delt 15.-plass for alpinsportens førstedame.

– Jeg er skuffet over plasseringen, men stort sett fornøyd med kjøringen. Det var et steg i riktig retning, og forhåpentligvis blir det bedre lørdag, sa Vonn til NRK.

Dermed blir hun stående med 82 verdenscupseirer. Hun trenger fire seirer for å tangere og fem for å slå Ingemar Stenmarks rekord på 86 verdenscupseirer i alpint.

Kajsa Lie Vickhoff Lie endte på 27.-plass, 1,77 bak den østerrikske vinneren.