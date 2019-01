Nyheter

Mann pågrepet for ransforsøk

En mann i 50-årene er pågrepet etter et mislykket bingo-ran i Oslo natt til lørdag. En ansatt stoppet raneren fra å forlate og ble bitt av gjerningspersonen. Mannen brukte en flaske og truet til seg et uvisst pengebeløp, men fikk ikke med seg pengene fra stedet.

Mueller bestrider påstand om Trump

Spesialetterforsker Robert Mueller bestrider påstandene i Buzzfeed om at president Donald Trump ba sin tidligere advokat lyve til Kongressen.

Det er høyst uvanlig at Muellers kontor uttaler seg om løpende nyhetssaker. Nettstedets sjefredaktør ber Mueller tydeliggjøre hva han mener er feil med politikildenes uttalelser.

Politimann fikk seks års fengsel

Jason Van Dyke ble i fjor dømt for forsettlig drap og 16 tilfeller av grov vold, ett for hvert skudd han avfyrte mot Laquan McDonald (17). Han ble han dømt til nesten sju år i fengsel.

Skytingen, som rammet en afroamerikaner, gjenreiste en årelang debatt i USA om politivold rettet mot minoriteter.

Brann i industribygg i Hølen

Natt til lørdag brant det i et 1.600 kvadratmeter stort industribygg i Hølen i Akershus. Brannvesenet fikk meldingen like over klokken 21.30.

Klokken 5 brant bygningen fortsatt. – Det har sagt at de vil opprettholde store deler av mannskapet på til klokken 6, så vil det bli gjort en ny vurdering, sa vaktleder Roger Andersen ved Øst 110-sentral til NTB.

20 døde i eksplosjon ved oljerør i Mexico

Minst 20 mennesker har mistet livet i en eksplosjon i et lekkende oljerør i delstaten Hidalgo i Mexico. 54 andre er skadd.

Eksplosjonen fredag kveld i Tlahuelilpan i Hidalgo skal ha blitt forårsaket av tyver som i flere timer i forveien boret hull i oljerøret. Dette førte til at lokale beboere strømmet til for å fylle drivstoff i bøtter.