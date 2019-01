Trafikkopplæring unntas fra fraværsgrensen

Nyheter

– Regjeringen vil at fravær grunnet obligatoriske timer for trafikkopplæring skal unntas fra fraværsgrensen, heter det i plattformen.

Høyre, Frp, Venstre og KrF la fram erklæringen sent torsdag kveld. Av den fremgår det også at regjeringen vil evaluere effekten av fraværsgrensen, som har redusert fraværet med 40 prosent.

Frp har lenge ment at førerkortundervisning bør unntas fra fraværsregelen, ifølge Roy Steffensen, leder av utdanningskomiteen på Stortinget.

– Førerkort er en viktig del av utdanningen for mange, særlig på yrkesfagene, og jeg er derfor glad for at vi har fått gjennomslag for en mer fleksibel praktisering av fraværsreglene her, sier han til NTB.