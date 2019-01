Sju og et halvt års fengsel for drapsforsøk på bussjåfør i Bergen

Nyheter

Den 37 år gamle mannen har forklart at han følte seg overvåket i sin egen leilighet den 22. oktober 2017 og at han gikk ut for å melde saken til politiet. Ved bussholdeplassen på Birkelundstoppen i Bergen så han en mann med headset inne i en bu, og 37-åringen sier han følte seg livredd og truet.

Inne i bua satt en bussjåfør som hadde spisepause. Han har i ettertid forklart at han ble dratt ut av bua, kastet i bakken, slått og sparket uten noen foranledning.

Under basketaket mistet sjåføren et nøkkelknippe som den nå dømte mannen deretter brukte til å stikke sjåføren i øynene med. Mannen tok dessuten kvelertak på sjåføren som også ble påført armbrudd. Sjåføren ble påført alvorlige skader og har blant annet mistet synet på det ene øyet.

Gulating lagmannsrett konkluderer med at 37-åringen på tidspunktet var i en psykose som skyldtes selvforskyldt rus, noe som ikke fritar fra straff.

– Ved straffutmålingen vektlegger lagmannsretten i skjerpende retning at drapsforsøket er begått på en svært brutal, bestialsk og smertefull måte. Det dreier seg et drapsforsøk på en bussjåfør i tjeneste, som er blitt utsatt for blind tilfeldig vold som han ikke hadde noen foranledning til å forutse eller å beskytte seg mot, heter det i dommen.

Lagmannsretten finner ingen formildende omstendigheter.

Da saken ble behandlet i Bergen tingrett i juni, ble mannen dømt til fengsel i sju år. 37-åringen anket dommen, men lagmannsretten valgte altså å skjerpe straffen.

Han er også dømt til å betale offeret oppreisningserstatning på 300.000 kroner.