-Ikke kjør forbi brøytebilen

Mye snø på vegene i Møre og Romsdal gjør at brøytebilene jobber på spreng for å holde vegene åpne. Til glede for mange, men til frustrasjon for noen. En del bilister har ikke tålmidighet til å vente på at brøytebilen får gjort unna jobben, og kjører forbi på trange, glatte og uoversiktlige veger. Det skaper lett farlige situasjoner, sier Vegtrafikksentralen, som nå advarer utålmodige bilister:

- Vær tålmodig og ikke kjør forbi brøytebilene på de mindre riks- og fylkesvegene. Dette kan skape farlige situasjoner. Husk at brøytebilsjåførene kjører etter forholdene, heter det i meldingen fra Vegtrafikksentralen.