Frp-topp støtter «rydding» i abortregelverket

– Jeg oppfatter ikke den endringen som noen innskrenking i kvinner rett til selvbestemt abort. Det er heller ikke gjort endringer i abortlovens 2c, sier hun til NTB.

Den omstridte paragraf 2c åpner for senabort i tilfeller hvor fosteret har alvorlig sykdom.

I plattformen heter det at regjeringen vil «fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort», ofte omtalt som tvillingabort. Utover gjøres det ingen endringer i abortloven.

– Dette oppfatter jeg som en nødvendig rydding i regelverket, og jeg ser ingen grunn til å være mot det, sier Bruun-Gundersen.

God løsning

Hun går ut fra at hele Frps stortingsgruppe stiller seg bak plattformen og beskriver abortformuleringene som en god løsning.

– Frp støtter opp om det som ligger i regjeringsplattformen. Uavhengig av om man er for eller mot fosterreduksjon, mener vi det er riktig å gjøre denne ryddingen i regelverket. Det baserer vi på faglige vurderinger om at fosterreduksjoner ikke må gjennomføres før uke tolv, sier stortingspolitikeren.

– Det er medisinsk tryggest å vente til etter tolvte uke. Da må vi ha et regelverk som ikke presser legene til å gjennomføre det før.

Få konsekvenser i praksis

Bruun-Gundersen viser til at fosterreduksjon fortsatt vil være tillatt, av medisinske grunner.

– I praksis vil ikke endringene som nå kommer, få noen særlige konsekvenser for kvinner som har behov for fosterreduksjonen. Nå vil det i hvert fall være en medisinsk avgjørelse mellom legene og kvinnen selv.

Bruun-Gundersen har tidligere vært tydelig på at hun ikke ønsker innstramminger i kvinners rett til selvbestemt abort. Samtidig var hun i forkant av regjeringsforhandlingene klar på at Frp fristiller sine representanter i spørsmål om abort og bioteknologi.