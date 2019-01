Solid nedtur for Frp på ny måling

Nyheter

– Selv om det kun er resultatet på valgdagen som teller, indikerer dette at vi må mobilisere. Samtidig har den siste tiden vært preget av regjeringsforhandlinger med mye fokus på prosesser og spill. Jeg tror ikke det har vært ideelt, sier parlamentarisk nestleder Helge André Njåstad i Frp til FriFagbevegelse.

Venstres tilbakegang på 2 prosentpoeng til en oppslutning fra 2,4 prosent av velgerne betyr at partiet er langt under sperregrensen på 4 prosent.

Partibarometeret for januar er laget av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), Dagsavisen og LO Media.

Av de øvrige partiene som har sittet i regjeringsforhandlinger på Hadeland, har Høyre en stabil oppslutning på 22,9 prosent (-0,1 prosentpoeng). KrF får en liten framgang på 0,4 prosentpoeng til 3,7 prosents oppslutning.

For opposisjonen viser målingen 28,5 prosent for Ap (+1,3 prosentpoeng fra desember), 12,6 prosent (+0,7) for Sp, SV får støtte av 7,9 prosent (+2,1 prosentpoeng), MDG får en oppslutning på 3,2 prosent (-0,4), mens Rødt har støtte fra 5,5 prosent (+0,4).

Mandatberegningen gir solid rødgrønt flertall med 91 stortingsplasser for Ap, SV og Senterpartiet. De fire borgerlige partiene som torsdag legger fram en felles regjeringsplattform får bare 66 mandater. I dag har de fire borgerlige partiene 88 plasser på Stortinget.

Rødt får ti plasser, mens MDG beholder sitt ene mandat.

Målingen ble gjennomført i tidsrommet 8.–14. januar. 957 personer er spurt hva de vil stemme dersom det var stortingsvalg i morgen. Feilmarginen på målingen er ikke oppgitt.