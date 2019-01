Helseforetaket vil unngå oppsigelser, men kan ikke utelukke det

Nyheter

I sakspapira til styremøtet i Helse MR neste torsdag, går det fram at ledelsen håper å unngå oppsigelser, til tross for en rekke tiltak for å kutte i utgiftene.

Her er de foreslåtte helsekuttene Foreslår å samle føden i Molde og Kristiansund, med oppstart til sommeren.

Som kjent vedtok HMR-styret opprinnelig at foretaket skulle kutte 200 årsverk, et vedtak som tirsdag ble omgjort til 131 millioner kroner. Med en naturlig avgang på ca. 100 pensjonister og 100 - 150 andre som slutter hvert år, så ligger tallene ganske nært hverandre.

Men - det er ikke gitt at de som normalt slutter, slutter i seksjoner og på avdelinger der kuttene er planlagt.

«HMR skal i størst mogeleg grad unngå oppseiing av faste stillingar, men kan ikkje sjå bort frå dette i høve til endra driftsmønster, reduksjon eller nedlegging av tilbod,» står det i sakspapira.

Om det er mulig å unngå oppsigelser, «vil også vere avhengig av mogelegheiter for innplassering i tilsvarande/passande stilling innan rimeleg avstand til eventuell ny eining.

Tidkrevende oppsigelser

Som kjent har fagforeningene kritisert foretaket for ikke å følge spillereglene i arbeidslivet etter 4. desember-vedtaket om nedbemanning.

I sakspapira skriver derfor foretaket at «I omstillingsarbeidet vil leiinga i helseføretaket drøfte med dei tillitsvalde eventuelt kva for verkemiddel i Omstillingsavtalen som kan nyttast. Eit eventuelt overtal og oppseiing frå fast stilling er tidkrevjande og inneber kartleggingssamtalar med alle tilsette som blir råka. Det er lagt til grunn i retningslinjer at partane her har fire veker på å finne felles løysingar etter kartleggingssamtalene. Utrekning av tenesteansiennitet, drøfting av kriterier for utveljing, vurdering opp mot sosiale forhold og innplassering i ny stilling. Etablering av nye arbeidsplanar skal gjerast innanfor gitte fristar.»

Ta til orientering

Ledelsen innstiller på at styret skal ta skissa med alle sparetiltakene til orientering, inkludert tidslinjen for innføring av de ulike tiltakene.

Men «For tiltak som er av større omfang/strukturell karakter», innstiller Espen Remme på at styret ber å få seg forelagt sak med konkrete vedtakspunkt til endringer, inkludert prosjektrapport og konsekvens-/risikovurdering.

Vil krympe overtid med 30-40 mill.

En tabell om framdriftsplan for oppstart av tiltaka, viser at det blir liten effekt av sparetiltaka i løpet av våren. Til høsten, derimot, blir det kutt i utgiftene på alle spareprosjekta.

Prosjektet med størst effekt, er det såkalte mertidsprosjektet, som handler om overtid og mertid. Som Rbnett har skrevet tidligere, brukte helseforetaket i 2019 nesten 100 millioner kr MER på overtid og mertid enn det som lå i budsjettet.

For 2019 samlet, er målet å kutte 32 millioner kroner på overtid og mertid. Samlet er målet et kutt på 43 millioner, innen 2021.

Skiller seg ut i landet

En tabell i sakspapira viser for øvrig at Helse Møre og Romsdal skiller seg klart fra helseforetaka i landet som helhet, med en stor vekst i utgifter mellom 2015 og 2018, der øvrige helseforetak har hatt svak oppgang eller litt nedgang.

I denne perioden har Helse Møre og Romsdal vokst med 140 netto årsverk, mens vedtakene i styret hele tiden har handlet om å redusere utgifter og bemanning. Veksten i bemanning, er høyere enn veksten i aktivitet. «Dette tyder at produktiviteten har gått ned i denne treårsperioden,» står det i saksutredninga.

Vil spare 133 mill. i 9 prosjekt

Saksutredninga går ellers gjennom alle de ni prosjekta for effektivisering som Romsdals Budstikka har omtalt det siste døgnet, og liste opp forventet spareeffekt av hvert prosjekt, slik:

«For å løyse den økonomiske utfordringa som går fram av styresak 2-2019, har leiargruppa i HMR vedtatt å vurdere igangsetjing av prosjekt på følgjande område:

1. Reduksjon av meirtid til 2015 nivå (meirtidsprosjektet): 42,5 millionar kr

2. Tilpassing av sengekapasitet med meir effektiv og kortare liggetid (sengeprosjektet): 30 millionar kr

3. Endring av tilbodet innan spesialisert rehabilitering (rehabiliteringsprosjektet): 10 millionar kr

4. Tilpassing av døgntilbodet innan psykisk helsevern og rus (KPHR-prosjektet): 4 millionar kr

5. Samling av fødetilbodet (fødeprosjektet): 13 millionar kr

6. Tilpassing av prehospital- og intensivtilbodet (akuttprosjektet): 12 millionar kr

7. Outsourcing av støttetenester (outsourcing-prosjektet): 6,5 millionar kr

8. Produktivitetsauke innan operativ verksemd (operasjonsprosjektet): 12 millionar kr

9. Effektivisering av arbeidsprosessar gjennom digitale løysingar (digitaliseringsprosjektet): 3,7 millionar kr»

Samla innsparing av alle prosjekta er 134 millionar kroner.

Som kjent vedtok Helse MR-styret tirsdag at foretaket skal effektivisere for 131 millioner kroner.

Her er de foreslåtte helsekuttene Foreslår å samle føden i Molde og Kristiansund, med oppstart til sommeren.

En halv milliard på tre år

Alle disse tiltakene skal - i tillegg til andre prosesser for effektivisering - munne ut i en drift som i 2021 er krympet med 471 millioner kroner, eller nærmere en halv milliard.