Nyheter

Landsstyremøter

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har kalt inn sine respektive landsstyrer til møter klokken 14 der det skal tas stilling til den fremforhandlede regjeringsplattformen.

Stemmer partiene for regjeringsplattformen, har Norge trolig en ny flertallsregjering torsdag.

Brexit-kaos

Opposisjonen i Storbritannia fikk ikke flertall for mistillitsforslaget mot Theresa Mays regjering onsdag, dagen etter at brexitavtalen ble nedstemt i Parlamentet.

Torsdag venter en ny dag med mange møter for May. Blant annet skal hun møte De grønnes Caroline Lucas. Om litt over to måneder er ikke Storbritannia lenger en del av EU, og det haster å få til en avtale som både har støtte i Storbritannia og i EU.

Lansering av EAT-Lancet-rapporten

EAT-Lancet-kommisjonen presenterer «Food, Planet, Health»-rapporten, som viser at forbruket av kjøtt og sukker må halveres.

Kommisjonen er et treårig prosjekt som samlet 37 eksperter fra 16 land med kompetanse innen helse, ernæring, bærekraftig miljø, matsystemer, økonomi og politisk styring.

Hvordan funger politireformen?

Professorene Cathrine Filstad og Tom Karp ved Politihøgskolen har sett på hva som er konsekvensene av nærpolitireformen hittil.

De kommer med fire anbefalinger om hva som må til for å få nærpolitireformen på rett spor.

Jensen/Cappelen-saken fortsetter

Aktoratet ba juryen i Borgarting lagmannsrett finne tidligere politimann Eirik Jensen skyldig i innførsel av narkotika og korrupsjon onsdag.

Torsdag fortsetter saken i rettssal 250 i Oslo tinghus. Saken antas å vare i 20 uker (80 rettsdager) til og med 1. februar 2019.