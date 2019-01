Nyheter

En bil har kjørt inn i en lyktestolpe ved Ark Bokhandel. Det var personer er i bilen – det er ikke meldt om noen er skadd i kollisjonen.

Bilen fikk store skader i sammenstøtet.

Nødetatene rykket ut og kom raskt til stedet.

Politiet meldte først at ulykka hadde skjedd ved Aker stadion, mens brannvesenet meldte at det skjedde i Storgata. Det var derfor litt forvirring om det hadde vært to ulykker.

