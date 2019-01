Nyheter

Kvinne omkom etter påkjørsel

En kvinnelig fotgjenger (89) omkom på sykehuset etter å ha blitt påkjørt på Årnes i Akershus tirsdag morgen.

Det bekrefter operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt overfor TV 2 klokken 01.15 natt til onsdag.

15 døde etter angrep i Kenya

Minst 15 personer er bekreftet drept i et angrep på et hotell i Kenyas hovedstad Nairobi. Den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet.

Politisjef Joseph Boinnet sier angrepet begynte rundt klokken 15 tirsdag med eksplosjoner ved biler utenfor en bank, tett etterfulgt av et selvmordsangrep mot hotellobbyen.

Mann pågrepet for vold mot kvinne

En mann er pågrepet etter å igjen ha utsatt sin kone for vold på en privat adresse i Narvik kommune tirsdag kveld. Kvinnen ble ikke alvorlig skadd, men ble tilsett av ambulansepersonell på stedet.

Kvinnen er i slutten av 40-årene, mens mannen er i 50-årene. Sistnevnte ble kjørt til arresten, mens politiet har forsøkt å få en forklaring fra kvinnen.

Tenåringer erkjenner å stå bak brann

To personer, begge under 18 år, har erkjent at de tente på en søppelkonteiner som førte til brann på Ishavsbyen videregående skole i desember.

Tenåringene har i avhør erkjent å ha tent på innhold i en søppelkonteiner, som så førte til brannen i blokk 5 ved skolen.

Zuccarello med tre assist i seier

Mats Zuccarello leverte assist i både første, andre og tredje periode da New York Rangers møtte Carolina Hurricanes på hjemmebane tirsdag kveld i NHL. Rangers vant 6–2.

Hurricanes har ikke vunnet på Madison Square Garden på over åtte år. Heller ikke denne gangen ble tapsrekka slått, for tirsdag møtte de et Rangers-lag i storform.