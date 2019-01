Nye regler for EU-kontroll

Nyheter

MOLDE: Fra denne datoen er det ikke lenger siste siffer i registreringsnummeret som bestemmer når bilen skal inn til kontroll, men når man sist gjennomførte EU-kontroll.

Har du en bil der nummeret på skiltet slutter på 5, skal den i dag kontrolleres seinest i mai det året den skal inn til kontroll.

Førstegangsinnkalling til EU-kontroll er når bilen er fire år, deretter annethvert år.

Overgangsordning

Den som allerede eier en bil før den 8. februar, har allerede fått kontrollfrist. Den beholdes slik som i dag, opplyser Statens vegvesen.

For den som registrerer en helt ny bil etter 8. februar, vil fristen for EU-kontroll være fire år etter datoen for førstegangsregistrering. Hvilket tall som er det siste på skiltet, betyr da ikke noe med tanke på EU-kontroll. For dem som eier bil før 8. februar, vil kjøretøyet fases inn i det nye regelverket. Kontrollfristen blir da to år etter forrige kontroll.

Dette gjelder kjøretøy under 7,5 tonn, tyngre biler må inn til EU-kontroll hvert år.