Nyheter

Brexitavstemning i Underhuset

Underhuset ventes å stemme over utmeldingsavtalen som er forhandlet fram mellom EU og Storbritannia.

Avstemningen har vært utsatt i om lag to måneder. Det er ventet at Theresa May vil tape avstemningen med klar margin, noe regjeringen har innrømmet.

Prosedyrer i Jensen/Cappelen-saken

Prosedyrene starter i ankesaken mot Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett.

Spesialenheten for politisaker og forsvarerne til Eirik Jensen vil trolig bruke tre dager på prosedyrene i den omfattende ankesaken mot ekspolitimannen.

Valdres-saken opp for retten

Saken mot moren til 13 år gamle Angelica som døde av avmagring, starter i Eidsivating lagmannsrett.

Hovedforhandlingen i saken varer over en måned.

Macron vil roe ned «gule vester»-bevegelse

Frankrikes president Emmanuel Macron lanserer en nasjonal debatt om reformer i et forsøk på å roe ned «gule vester»-bevegelsen.

Planen er at det skal holdes diskusjoner i byer, landsbyer, kommuner og på internett i tre måneder, fram til 15. mars. Bevegelsen har stått bak masseprotester siden midten av november. Lørdag demonstrerte over 80.000 mennesker rundt om i landet.