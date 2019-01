Nyheter

Mann sprayet gjester med pepperspray i Oslo

Politiet søkte natt til tirsdag etter en afrikansk mann som sprayet flere gjester med pepperspray på utestedet Art Bar i Københavngata i Oslo.

Spesielt to personer ble rammet av sprayen og ble behandlet av helsevesenet på stedet, som hjalp dem med å skylle sprayen ut av øynene. Pepperspray er ulovlig i Norge, og man blir ikke varig skadd av å bli sprayet.

Flystreik rammer minst 220.000

Trafikken ved åtte tyske lufthavner, inkludert landets største i Frankfurt, lammes tirsdag av streiken blant sikkerhetspersonell.

Streiken kommer til å ramme minst 220.000 passasjerer. Bare i Frankfurt har flyselskapene kansellert 570 av 1.200 planlagte ankomster og avganger.

Serbia krever mann utlevert

En serbisk mann i 50-årene er krevd utlevert fra Trondheim til Serbia etter at han for ni år siden ble dømt for et ran i hjemlandet.

Ranet som han i 2010 ble dømt for, skal ha blitt utført under krigen på Balkan i 1996. Han var ikke til stede under rettssaken i Serbia, og han var heller ikke innkalt, skriver NRK. Mannens forvarer kaller dette en svært merkelig sak. Et nytt rettsmøte om en eventuell utlevering, etter at Sør-Trøndelag tingrett avviste politiets begjæring om varetektsfengsling, blir tatt i nær framtid.

Canada hever risikonivået for Kina

Samme dag som statsminister Justin Trudeau kalte dødsdommen mot en canadier i Kina «vilkårlig», endrer Canadas utenriksdepartement reiserådene for Kina.

Mandag ble 36 år gamle Robert Lloyd Schellenberg fra Canada dømt til døden for narkotikasmugling i Kina. Canadas statsminister Justin Trudeau sier dødsdommen er «vilkårlig», og sier han er ekstremt bekymret over situasjonen.

Myanmar utsetter FN-besøk

Myanmar har utsatt et besøk fra FNs flyktningkommissær Filippo Grandi, som skulle ha funnet sted i neste uke. Økende uro i Rakhine, hvor 13 politifolk ble drept og ni andre ble såret i starten av januar, skal være årsaken.

Beslutningen om å utsette FN-besøket øker bekymringen for at Myanmar ikke vil ta tak i flyktningkrisen i Rakhine.