Alsaker om Solskjær: – Imponerende og enkelt

Etter seks seirer på sine seks første kamper har Solskjær skrevet seg inn i Manchester Uniteds historiebøker. Ingen annen manager i klubben har fått en bedre start hos «de røde djevlene». Søndag vant United 1-0 borte mot Tottenham i den første store testen etter at nordmøringen tok over som midlertidig manager.

Men er det nok til å få jobben permanent? Ja, mener TV 2s mangeårige fotballkommentator Øyvind Alsaker.

– Så langt, absolutt, men det er fortsatt tidlig, sier han til NTB.

Alsaker sier han opererer med en slags tretrinnsrakett som kan skyte Solskjær inn i jobben permanent. Første trinn var å gjenskape entusiasmen i laget, som ble løst etter fem strake seirer.

Trinn to er å matche, eller få resultater, mot de andre topplagene. Seieren mot Tottenham søndag viste at Solskjær kan levere også mot de beste. Det tredje trinnet er å vinne trofeer, eller få litt «icing on the cake».

– Hvis han løfter resultatene slik at de blir topp fire i ligaen, tar et FA-cupgull, går til semifinalen i mesterligaen eller noe lignende, er det i mitt hode det tredje trinnet.

Ikke idioter som har prøvd

Får Solskjær til det, mener Alsaker at det kan bli vanskelig å komme utenom nordmannen når managerjobben skal avklares etter sesongen.

– De fem siste årene har vist en ting; At det er veldig vanskelig å lede Manchester United. Det er jo ikke idioter som har prøvd. David Moyes er en solid fotballmann, Louis van Gaal har hatt mye suksess, og José Mourinho har en CV som få kan matche, sier han om managerne som har fått sjansen etter at legenden Alex Ferguson ga seg i 2013.

– Jeg synes det er imponerende, og samtidig veldig enkelt, det Solskjær har gjort, sier Alsaker.

TV 2-kommentatoren trekker blant annet fram bruken av Paul Pogba. United-juvelen slo en fantastisk pasning da Marcus Rashford ble matchvinner søndag.

– Den pasningen er det få andre i verden som gjør. Så enkelt er det: han må spille. Mourinho satte han på benken. Det var fordi de (Mourinho og Pogba) hadde en fight om hvem som var størst og sterkes i United.

Må være smartere

Manchester United vant storoppgjøret mot Tottenham, men ble fullstendig overkjørt store deler av annen omgang. Kun David de Geas mange klasseredninger sørget for at United fikk med seg alle poengene.

– Han (Solskjær) fikk en skikkelig lekse av Mauricio Pochettino (Tottenhams manager) i pausen. Der ser du hvordan de beste i fotballen jobber. Solskjær matchet Tottenhams spill i inngangen med en veldig god plan som kvelte Spurs sitt spill. Førsteomgangen var helt godkjent, mener Alsaker.

I annen omgang gjorde Pochettino grep, og Tottenham eide de siste 45 minuttene.

– Solskjær klarte aldri helt å svare på det, så det var en kjempeleksjon. Men det var nyttig fordi han vant, sier Alsaker.

Han mener United nå kan gå tilbake på treningsfeltet og tenke at de må være smartere når de møter de store kanonene.

United har komme tilbake på rett spor etter Solskjærs inntog. Selv om seriegullet etter alle solemerker virker tapt, er de etter søndagens seier for alvor med i kampen om mesterligaplassene (topp fire). Kun seks poeng skiller United på sjetteplass til Chelsea på fjerde. I tillegg er de fortsatt med i mesterligaen og FA-cupen.