1.650 stillinger foreslås flyttet ut av Statens vegvesen

Det er Aftenposten som melder om forslaget som ble oversendt Samferdselsdepartementet tirsdag ettermiddag. De ansatte skal orienteres om saken i et stort allmøte klokka 15.00 tirsdag ettermiddag.

Regionmodellen opphører, og Statens vegvesen innfører i stedet en funksjonsmodell som består av divisjoner.

Molde er en av byene som i dag har regionkontor.

Regionkontoret har rundt 230 ansatte med tilhørighet til hovedkontoret i Molde.

Da Romsdals Budstikke først omtalte den mulige omorganiseringen av vegkontorene, var lederen i samd\ferdselsutvalget, Kristin Sørheim, meget skeptisk.

– Vi mister mer makt over vegene i Møre og Romsdal og Trøndelag. I dag har vi en regiondirektør og en strategistab som ser helheten i Midt-Norge, og som framfører ønskene og prioriteringene våre. Blir det divisjoner, vil ledelsen bli sittende langt borte fra oss, sa Sørheim.

I stedet for fem regionskontorer kommer seks avdelinger oppdelt etter funksjoner:

Divisjon utbygging skal styre og kontrollere store prosjekter.

Divisjon veg skal håndtere Norges 10.000 km med riksveg.

Divisjon trafikant og kjøretøy skal håndtere trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet, inkludert førerprøve, kjøretøyregistrering, andre publikumstjenester og utekontroll.

Divisjon Transport og samfunn får ansvar for å forberede nasjonale transportplaner, utvikle regioner, for trafikksikkerhet, klima, miljø og nasjonal beredskap.

Divisjon IT – her er oppdraget ikke klart.

Fellesfunksjoner – drift av Veivesenet, krimenheten og ivaretagelse av Norsk vegmuseum.

– Ingenting tyder på oppsigelse i «nye» Vegvesenet. 1.650 skal overføres til fylkeskommunene som en følge av Regionreformen – fra 1. januar 2020, senest 2021, skriver Statens vegvesen på Twitter tirsdag ettermiddag.

Det er Vegvesenets eget forslag til omorganisering som er nå er sendt til Samferdselsdepartementet.

Av innholdet i forslaget skal det blant annet være nevnt at dagens organisasjon preges av for mye byråkrati og at den ikke er godt nok rustet til å håndtere nye måter å løse persontrafikk i byer på.