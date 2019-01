To trailere var ikke skodd for norsk vinter – sjåførene anmeldes

Nyheter

E136 ved Brulia på strekninga Åndalsnes - Dombås i Rauma har vært midlertidig stengt siden klokka 16 mandag. To trailere blokkerte begge kjørefelt. Trailerne er nå dratt tilbake opp på vegen, og vegen er åpen for trafikk. Politiet melder om lange køer på stedet.

Møre og Romsdal politidistrikt melder via Twitter at politiet skriver anmeldelse på to utenlanske sjåfører siden trailerne de kjørte kke var skodd etter forholdene. Trailerne vil bli påsatt hjullås fram til de har betalt bøtene som er ilagt.

Operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Borge Amdam, opplyser til Rbnett at det er glatt mange steder i distriktet.

– Politiet oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og etter forholdene, sier han.