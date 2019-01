Rødt skredvarsel for Romsdal

Nyheter

-Kraftig vindøkning vil føre til mye snø i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng, melder Varsom.no på sine nettsider. Nettstedet drives av NVE i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt, og overvåker skredsituasjonen i Norge. Nå er altså Romsdal satt til rødt, noe som betyr at det er stor fare for snøskred, og folk blir advart mot å oppholde seg i terreng brattere enn 30 grader.

Uværet fortsetter

Det er også stor skredfare i blant annet Trollheimen, på Sunnmøre og Indre Fjordane. Meteorologisk institutt har også sendt ut gult farevarsel for vind opp mot kuling, samt meldt om svært utfordrende kjøreforhold.

I løpet av natten har snøen lavet ned over hele Vestlandet. Fjellområdet Åkerneset i Møre og Romsdal fikk 44 millimeter nysnø, hvilket tilsvarer cirka 44 centimeter med snø. Fjellet Mannen fikk 35 millimeter nysnø. Meteorologene sier at en millimeter tilsvarer en centimeter i terrenget.

Det er ventet at uværet vil fortsette utover mandagen, med kraftig vind særlig rundt kystpartiene. Vinden vil trolig minke fra storm til kuling langs kysten utover kvelden.

Det dårlige været har skapt trøbbel for flere ferjesamband.

Advarer

Meteorologisk institutt melder at man bør være forsiktig ved opphold utendørs og for all del la båren ligger til kai. Folk må være oppmerksom på raske værendringer.