Dømd til fengsel i 12 og eit halvt år

(Smp:) Sunnmøringen er dømd for seksuelle overgrep mot mindreårige jenter via internett. Mannen kjøpte seksuelle tenester via internett og videochat med asiatiske jenter.

Ein reknar med at det er over 60 ukjende barn som er offer i saka. Og Søre Sunnmøre tingrett legg til grunn at dette er fattige barn som er ekstra sårbare.

– Dei er offer for ein kynisk sexindustri som utnyttar barn på det grovaste og i organiserte former, skriv retten.

Særleg krenkande meiner retten det er at barna blei filma og overgrepa blei formidla direkte over internett.

Det eine overgrepet mannen betalte for å få utført er rekna som samleie.

Då rettssaka starta i Søre Sunnmøre tingrett sist veke, nekta mannen for dei mest alvorlege overgrepa. På dag to i rettssaka valde han å erkjenne alle forholda han var tiltalt for.

Aktor i saka, statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, la i retten sist veke ned påstand om at mannen måtte dømmast til tolv år i fengsel.

