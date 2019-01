- Kjenner du denne sekken? Da vil politiet ha kontakt

Nyheter

Politiet har lagt ut bilde av en ryggsekk, og denne meldinga på twitter:

«Denne sekken er observert på toppen av Julskartinden i dag ca kl 1200. Noen som har kjennskap til denne?»

- Lørdag fikk vi inn melding fra turgåere som hadde observert sekken på toppen av Julskartind i Fræna. Om noen har kjennskap til sekken, vil vi gjerne ha informasjon, sier Arild Reite ved politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal til Rbnett.

- Er det bekymring knyttet til funnet av sekken?

- Ingen er meldt saknet, og det kan jo være ulike årsaker til at en sekk ligger igjen. Per nå er det ingen bekymring, det er ikke vurdert å sette i gang leiteaksjon. Men det er jo litt merkelig å legge igjen en sekk slik, så om vi ikke hører noe, må vi vurdere om vi skal sende noen opp for å ta en sjekk, sier Reite.