Vil ha hastemøte om sjukehuskuttene

Nyheter

Regionråda i Møre og Romsdal ønsker et hastemøte med administrerende direktør og styret, representert med styreleder og nestleder i Helse Midt-Norge RHF.

– Vi ønsker å drøfte konsekvenser av styrevedtaket gjort 4. desember i Helse Møre og Romsdal og ber om at styre og administrerende direktør setter av tid til et møte med oss på Værnes helst før den 23. januar, skriver lederne av regionrådene fra Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre.

I styremøtet i Helse Møre og Romsdal ble det vedtatt en kraftig nedskjæringspakke på 200 årsverk utover de 68 årsverkene som ble lagt fram i forslaget fra administrasjonen. Det varsles nå en at rekke nedskjæringstiltak er på veg, og det brer seg nå en bekymring for helsevesenet i Møre og Romsdal som vi ikke kan sitte stille og se på.

– Vi har på bakgrunn av dette en stor bekymring for helsetjenestene i Møre og Romsdal, og forventer at det leveres likeverdige tjenester av god kvalitet i hele helseregionen, samt at det er et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte, heter det i brevet som er signert Jan Ove Tryggestad (Sunnmøre), Torgeir Dahl (Romsdal) og Kjell Neergaard (Nordmøre).

Regionrådene ser at det er nødvendig med omstillinger i spesialisthelsetjenesten, men har forventninger om at slike prosesser er forsvarlige og gjennomføres i god samhandling med kommunene og kommunehelsetjenesten.

– Vi ber om at det blir lagt fram dokumentasjon på at anbefalte effektiviseringstiltak har langsiktige og positive konsekvenser for spesialisthelsetjenestene til Helse Møre og Romsdal. Vi ber også om en gjennomgang av finansieringsmodellen som benyttes i vår helseregion, samt de vurderingene som er lagt til grunn i den praktiske anvendelsen av modellen. Vi ber også om at det raskt iverksettes en evaluering av modellen som ble lagt til grunn for finansiering innad i Helse Midt-Norge RHF, slik forutsetningen var da modellen ble vedtatt i 2011, står det i brevet fra regionrådene.