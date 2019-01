Nyheter

Det betyr at både Molde, Midsund og Nesset er sikret å få inn sine toppkandidater i det nye kommunestyret fra 2020, og et enstemmig nominasjonsmøte valgte også å kumulere ungdomskandidaten Celine Nerland.

Ordførerkandidat for Nye Molde Høyre, Torgeir Dahl, sier i en pressemelding at han gleder seg til å starte valgkamp, og at partiet har fått mange gode innspill fra både organisasjoner og enkeltpersoner til valgprogrammet.

Her er Høyres liste til kommunestyrevalget: