– Facebook har blitt et «gamlismedium»

– Jeg mener dette er en dramatisk utvikling. Det sier noe om at Facebook har mistet grepet, spesielt blant unge, og har på rekordtid blitt et gamlismedium, sier markedsdirektør Ingvar Sandvik i Kantar Media til Kampanje.com.

En undersøkelse Kantar Media gjennomførte i desember viser at hele 43 prosent av befolkningen i alderen 15 til 29 år bruker mindre tid på Facebook, mens bare 6 prosent i sier de bruker Facebook mer.

Samtidig viser undersøkelsen at 74 prosent av befolkningen bruker Facebook daglig, en nedgang fra 79 prosent ett år tidligere. Spesielt menn bruker Facebook mindre enn før.

28 prosent svarer at de bruker Facebook mindre, mens 18 prosent sier de bruker mer tid på plattformen. Halvparten av ungdommene sier de publiserer færre statusoppdateringer enn for ett år siden.

En annen del av undersøkelsen dreier seg om bruk av internett. Her svarer hele 55 prosent at de bruker for mye tid på nettet. 16 prosent sier de bruker mer enn seks timer på internett daglig, og mobiltelefonen er hovedårsaken.