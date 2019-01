Solberg ble orientert om den antatte Hagen-bortføringen

Nyheter

– Vi har hatt en pågående diskusjon om ressurstilgangen og ventetiden på politikamre. Jeg ble informert om at de hadde en veldig krevende sak på dette politikammeret på et tidspunkt, sa Solberg onsdag.

– Jeg kan ikke stå her og huske i detalj når det var, men det viktige nå er at det er politiet som må gjøre arbeidet og følge opp.

– Det var basert på at en del av kritikken som ble fremført, ble rettet mot et politikammer som hadde en veldig tung sak og ikke kunne snakke om det. Da var det greit at statsministeren også visste om det, sa Solberg videre.

Hun sier saken har gjort sterkt inntrykk på henne.

– Dette er en type kriminalitet vi ikke ønsker å se i Norge.

Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Interpol og Europol.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med en av Norges rikeste, Tom Hagen. Hun skal ha blitt bortført fra hjemmet sitt i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog kommune i Akershus 31. oktober.