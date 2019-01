Prest vil servere alkohol

Nyheter

Sogneprest Lars Riberth i Narvik har bedt om å få servere alkoholholdig altervin ved nattverd. Får han ikke viljen sin, vurderer han å slutte i jobben.

I likhet med de fleste andre menighetsråd i Norge, har menighetsrådet i Narvik besluttet at altervinen skal være uten alkohol. Det vil sogneprest Lars Riberth ha en slutt på og har spurt om å få ha alkoholholdig vin ved nattverd, skriver Framover.

– Jeg har bedt om at det må være alkohol i vinen. Det er for at det skal kunne uttrykke Kristi blod. Da kan det ikke være manipulert vin som serveres, sier sognepresten, som legger til at han ikke vet nøyaktig hvordan prosessen for å lage den alkoholfrie altervinen er.

– Men om alkoholen er fjernet og det er tilsatt konserveringsmiddel i store mengder, så er den manipulert, sier han til avisen.

Presten viser til at det er skrevet mange hyllekilometer om vinen som brukes ved nattverd.

– Det var alkohol i vinen som Jesus brukte for 2.000 år siden, og slik har det vært opp gjennom hele historien, påpeker han.

Diskusjonene rundt om altervinen har nå pågått i ett år uten at menighetsrådet i Narvik har klart å konkludere.

Torsdag er det innkalt til menighetsmøte i Narvik menighet, der kun et rådgivende vedtak kan bli fattet. Menighetsrådet har det siste ordet i saken. Men skulle de si nei, mener Riberth han må søke seg bort og finne et annet sted å jobbe.