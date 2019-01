Kollisjon på Silset: - Kjør forsiktig

Nyheter

To biler kolliderte front mot front på E 39 i Gjemnes onsdag morgen. Kun sjåførene satt i bilene, begge kom seg ut av kjøretøyene sine av egen maskin før nødetatene ankom stedet. En tredje bil var involvert, men kun med lettere materielle skader.

En av bilene skal ha sklidd ut av sitt kjørefelt, snittet en bil som kom i samme kjøreretning og så kollidert med en tredje, møtendende bil. Ifølge ambulansen som kom først til stedet skal det ha vært svært glatte forhold på vegen. Alle de tre involverte, to kvinner i 20-åra og en mann i 40-åra, fikk behandling av helsepersonell. To av de ble sendt videre til legevakt for en ytterligere sjekk.

Ulykka ble først meldt å ha skjedd på Fursetfjellet, men det viste seg å være på veg opp til fjellet på Silset.

Det skal være glatte veger og vanskelige kjøreforhold flere steder i distriktet.

- Det har i tillegg vært et par utforkjøringer andre steder i distriktet i natt. Vegvesenet er ute med sine entreprenører, men samtidig får vi inn meldinger om at det er svært glatt enkelte steder. Så kjør forsiktig, sier operasjonsleder Erik Mikalsen ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Trafikkulykken førte til at ett felt på vegen ble stengt omtrent én time. Ifølge politiet er vegen nå åpen for trafikk.