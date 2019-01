Nyheter

Trump talte til folket

President Donald Trump holdt onsdag sin første direktesendte TV-tale.

– Det er en humanitær og nasjonale sikkerhetskrise ved USAs grense i sør. Det kommer tusenvis av ulovlige innvandrere, sa Trump. Han gjentok kritikken mot Demokratene, fordi de ikke vil legge inn penger i statsbudsjettet til å bygge en mur langs grensen. Demokratene svarer med å si at Trump fabrikkerer en krise og holder hele statsapparatet som gissel for presidentens «besettelse» om muren.

Helikoptersøk i Tamokdalen

Et Sea King redningshelikopter drev natt til onsdag et elektronisk søk i Tamokdalen for å forsøke å lokalisere skredsenderne til de antatt omkomne skiløperne i området.

– Forhåpentligvis gjør det at vi onsdag, når vi setter mannskap på bakken, vet mer om hvor innsatsen bør settes inn, forklarer operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt.

Masseprivatisering

Brasils nye regjering vil privatisere eller stenge nesten 100 statlige selskaper, inkludert datterselskaper til landets største bank, Banco de Brasil, den statlige utviklingsbanken BNDES og oljeselskapet Petrobras, opplyser Jair Bolsonaros infrastrukturminister.

Svakere vekst

Økende handelsspenninger og svakere produksjon er blant årsakene til at verdensøkonomien vil vokse saktere i år og neste år, ifølge Verdensbanken. I en ny prognose anslår banken verdensøkonomien vil vokse med 2,9 prosent i år og 2,8 prosent neste år.

I juni anslo Verdensbanken en vekst på 3 prosent i år og neste år.

Stenger barnehage

Trondheim kommune mener en privat barnehage på Heimdal ikke ivaretar barnas sikkerhet og behov for omsorg godt nok og har valgt å stenge barnehagen, skriver Adresseavisen.

Barnehagen er uenig i kommunens beskrivelse av alvorlighetsgraden og sier den har satt inn tiltak.