Advokat: – Det viktigste for familien er å få vite at hun er i live

Nyheter

68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ble sist sett 31. oktober i fjor. Hun antas å ha blitt bortført fra hjemmet på Fjellhamar i Lørenskog i Akershus. Den savnede er gift med Tom Hagen, som står på 172. plass på Kapitals liste over Norges rikeste personer.

Onsdag gikk politiet ut offentlig med saken, etter å ha etterforsket den i hemmelighet.

– Vi håper at dagens offentliggjøring vil bidra til at vi kommer i kontakt med dem som har bortført Anne-Elisabeth. Familien ønsker en bekreftelse på at alt står bra til med henne. Får de det, er familien innstilt på å innlede en prosess for å få henne trygt hjem, sier bistandsadvokat Svein Holden til NTB.

– Grusom og umenneskelig handling

Holden forteller at familien opplever saken som «en grusom og umenneskelig handling».

Familien har bestemt seg for å følge politiets råd om ikke å betale løsepenger. Ifølge bistandsadvokaten har familien fått en grundig veiledning fra politiets fagmiljøer når det gjelder løsepengekravet og vurderingen av om dette skal innfris eller ikke.

– Med tanke på at de har fått et så entydig råd, er det vanskelig å tenke seg at man skulle handle i strid med rådet som er gitt, sier Holden, som legger til at det har vært en krevende vurdering.

Kryptovaluta

Politiet bekrefter at det har kommet både trusler om krav om løsepenger – i form av kryptovaluta. Ifølge politiinspektør Tommy Brøske har politiet kun hatt begrenset dialog med den antatte kidnapperen, og de har ingen anelse om hvem det er.

– Gjerningspersonen har valgt en digital kommunikasjonsplattform som i svært liten grad muliggjør kommunikasjon. Det har ikke vært muntlig kontakt, sier Brøske.

Politiet ønsker ikke å si noe om løsepengekravet, men ifølge VG dreier det seg om et beløp på 9 millioner euro – nærmere 90 millioner norske kroner. Kravet skal være å få summen i kryptovalutaen monero, som er laget på en måte som gjør at transaksjonene ikke kan spores.

Uvisst hvor

Politiet vet ikke om Anne-Elisabeth Hagen befinner seg i Norge eller i utlandet og mener det er tegn som tyder på at profesjonelle står bak bortføringen.

– Det er ting ved saken som, uten å gå i detaljer, kan tyde på profesjonalitet, sier politiinspektør Brøske, som leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt.

Politiet ønsker ikke å si noe om det er tegn i boligen som tyder på kamp eller innbrudd. Politiet opplyser imidlertid at de har sikret flere spor i huset.

– Gebrokkent norsk

Ifølge VGs opplysninger er det funnet en skriftlig beskjed på gebrokkent norsk i huset. Der skal det ha stått at 68-åringen ville bli drept dersom politiet ble kontaktet. Avisen skriver at politiet har brukt biler med falske skilter når de har kjørt til huset for å sikre spor – av frykt for kontraspaning.

Norsk politi er ikke kjent med lignende saker her hjemme, men opplyser at elementer i denne saken samsvarer med lignende saker internasjonalt. Krav om løsepenger i kryptovaluta er imidlertid et nytt fenomen.